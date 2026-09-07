Science infuse : de l’herbologie à l’herboristerie, L’Archipel, Fouesnant

Informations pratiques

Science infuse : de l’herbologie à l’herboristerie Samedi 3 octobre, 10h30 L’Archipel Finistère

Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Depuis les origines du monde, le règne végétal accompagne silencieusement l’histoire de la Terre et celle des êtres humains. Bien avant l’apparition des civilisations, les premières plantes ont transformé l’atmosphère, enrichi les sols et permis le développement de la vie animale. Forêts primitives, mousses, fougères puis plantes à fleurs ont peu à peu façonné les paysages et offert nourriture, abri et remèdes à l’humanité naissante.

Très tôt, les hommes ont observé les plantes qui les entouraient. En regardant les animaux se soigner instinctivement ou en expérimentant eux-mêmes les effets des feuilles, des racines et des fleurs, ils ont découvert que certaines pouvaient calmer la douleur, favoriser le sommeil, cicatriser les blessures ou soulager les maladies. Ainsi est née une connaissance transmise de génération en génération, mêlant intuition, expérience et traditions orales.

Laurent Morinière vous propose de parcourir ce chemin du vivant dans le cadre des nouveaux rendez-vous de la Médiathèque de Fouesnant (Science infuse).

Formé et certifié par l’école Bretonne d’herboristerie, herboriste de comptoir à Fouesnant, il parcourra l’évolution de notre relation aux plantes, des pratiques autour de la préparation, et du conseil de plantes médicinales.

L’Archipel 1, rue des îles – 29170 Fouesnant-les Glénan Fouesnant 29170 Finistère Bretagne 02 98 51 14 14 https://archipel.ville-fouesnant.fr/mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 51 14 14 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr »}] Parking

Rampe d’accès pour les PMR

Biblis en folie 2026

©Laurent Morinière