Science infuse, Médiathèque de Thouars, Talence

Informations pratiques

Science infuse Mercredi 25 novembre, 15h30 Médiathèque de Thouars Gironde

Sur inscription; Tarif: 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T17:00:00+01:00

À travers des projections et des ateliers scientifiques, au croisement des arts et de la science, relevez le défi de comprendre les sciences de façon ludique et interactive. Au cours de ces ateliers, les enfants développent curiosité, créativité et esprit critique en s’appropriant la démarche scientifique d’investigation.

Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.talence.fr »}]

Le Forum des Arts & de la Culture vient à votre rencontre dans vos médiathèques.