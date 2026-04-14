Scientikids : fresque d’ailleurs, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Scientikids : fresque d’ailleurs, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen vendredi 17 avril 2026.
Scientikids : fresque d’ailleurs Vendredi 17 avril, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T15:00:00+02:00
Direction le Sahara, venez-vous initiez en famille l’art pariétal africain.La présence d’un adulte est requise.
Bibliothèque de la Grand’Mare rouen Rouen Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/scientikids-fresque-dailleurs »}]
Direction le Sahara, venez-vous initiez en famille l’art pariétal africain.
© Pixabay
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