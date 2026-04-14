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Scientikids : fresque d’ailleurs, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Scientikids : fresque d’ailleurs, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Scientikids : fresque d’ailleurs, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque de la Grand'Mare

Adresse : rouen

Ville : Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Scientikids : fresque d’ailleurs Vendredi 17 avril, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T15:00:00+02:00

Direction le Sahara, venez-vous initiez en famille l’art pariétal africain.La présence d’un adulte est requise. 

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Direction le Sahara, venez-vous initiez en famille l’art pariétal africain.

© Pixabay

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