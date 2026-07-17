[Scolaires] Immersion au coeur de la biodiversité de la centrale EDF thermique CCG de Martigues, Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues, Martigues

Informations pratiques

[Scolaires] Immersion au coeur de la biodiversité de la centrale EDF thermique CCG de Martigues Vendredi 18 septembre, 09h30, 14h00 Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues Bouches-du-Rhône

Une classe par créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et offre à votre classe une immersion originale au cœur de la biodiversité de la centrale CCG de Martigues.

À travers un parcours pédagogique, ludique et interactif, les élèves découvriront le site et son environnement de manière concrète et stimulante. Guidés par un jeu de piste, ils chemineront autour de la centrale pour explorer la richesse naturelle qui l’entoure. L’aventure débute sur le parcours des Alchimiculteurs, se poursuit par la découverte de l’histoire industrielle du site, puis par une initiation à la nature sauvage et aux espèces protégées présentes sur le territoire… avant de partir à la recherche du trésor caché !

Vendredi 18 septembre 2026, immersion au coeur de la biodiversité de la centrale à 9h30 et à 14h (durée : environ 1h30).

Informations pratiques

A partir de 8 ans.

Chaque participant doit être muni d’une pièce d’identité valide à la date de la visite (CNI ou passeport). Aucune photocopie ou version digitale n’est acceptée.

Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

Les visiteurs doivent avoir les bras et les jambes couverts, être munis de chaussures plates et fermées.

Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues Route de Ponteau, Quartier des Laurons, 13117 LAVERA Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/809/events [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/809/events/1933/animations »}] Les Cycles Combinés Gaz de Martigues sont les premiers construits en France par « repowering », c’est-à-dire en utilisant une partie des installations de l’ancienne centrale au fioul, comme la turbine à vapeur. La centrale au gaz naturel de Martigues possède 2 unités de production d’une puissance totale de 930 MW. Elle est utilisée en complément du nucléaire et des énergies renouvelables lors des pics de consommation d’électricité afin de garantir l’équilibre du réseau électrique. Présenter une pièce d’identité en cours de validité (obligatoire).

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Porter une tenue adaptée : vêtements couvrants, chaussures plates et fermées.

Être en bonne condition physique : toutes les visites s’effectuent à pied, les personnes sujettes au vertige sont invitées à en tenir compte avant leur inscription.

### Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et offre à votre classe une immersion originale au cœur de la biodiversité de la CCG à…

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