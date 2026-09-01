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SCR XV / CORBIERES XV Canet-en-Roussillon

dimanche 27 septembre 2026 · Canet-en-Roussillon

SCR XV / CORBIERES XV Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Camí San Michel de Forques
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Tarif de base plein tarif Plein tarif

Canet-en-Roussillon

SCR XV / CORBIERES XV

Camí San Michel de Forques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:30:00
fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Rencontre masculine Fédérale 2
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Camí San Michel de Forques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie   porcu.christophe@mairie-perpignan.com

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English :

Men’s Federal League 2 Match

L’événement SCR XV / CORBIERES XV Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-18 par MAIRIE CANET

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