AGENDA · Canet-en-Roussillon
SCR XV / CORBIERES XV Canet-en-Roussillon
dimanche 27 septembre 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
SCR XV / CORBIERES XV
Camí San Michel de Forques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:30:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Rencontre masculine Fédérale 2
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Camí San Michel de Forques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie porcu.christophe@mairie-perpignan.com
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English :
Men’s Federal League 2 Match
L’événement SCR XV / CORBIERES XV Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-18 par MAIRIE CANET
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