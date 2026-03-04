[SCROLL !] Condamnés (Damned), Médiathèque José Cabanis, Toulouse

[SCROLL !] Condamnés (Damned) Vendredi 13 mars, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Vendredi 13 mars de 17h à 19h

À mesure que l’eau monte, la nature cherche refuge. Condamnés vous plonge au cœur de l’explosion d’un barrage, en pleine guerre en Ukraine.

Inspirée de faits réels, cette expérience VR vous place en témoin direct, en temps réel, de l’une des plus grandes catastrophes environnementales de ce conflit. Entre réalisme et poésie, l’immersion donne à voir — et surtout à éprouver — la fragilité du vivant face à la violence des hommes.

Un film de Nataliya Velykanova, produit par Da Prod. Projet en cours de création, soutenu par le CNC et Venice Biennale College – Cinema Immersive.

Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Installation immersive sur l’écocide – 25 min