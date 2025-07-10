Informations pratiques

Munchhausen

Sculptons le bois

42 route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Venez réaliser à l’aide d’un banc à planer et de couteaux croches différents ustensiles comme des spatules ou des cuillères.

Intervenant Adrien Brandstetter, animateur nature

Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription obligatoire

le temps d’une matinées, venez réaliser à l’aide d’un banc à planer et de couteaux croches différents ustensiles comme des spatules ou des cuillères. Vous apprendrez à différencier les bois grâce à leur aspect.

Atelier est ouvert aux enfants à partir de 11 ans.

Intervenant Adrien Brandstetter, animateur nature.

Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription obligatoire .

42 route du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

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English :

Come and make various utensils such as spatulas and spoons using a gliding bench and crooked knives.

Speaker Adrien Brandstetter, nature guide

Meeting time and place to be announced upon registration

L’événement Sculptons le bois Munchhausen a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg