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AGENDA · Munchhausen

Sculptons le bois Munchhausen

dimanche 6 décembre 2026 · Munchhausen

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Adresse
42 route du Rhin
Ville
67470 Munchhausen
Département
Bas-Rhin
Tarif

Munchhausen

Sculptons le bois

42 route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Venez réaliser à l’aide d’un banc à planer et de couteaux croches différents ustensiles comme des spatules ou des cuillères.
Intervenant Adrien Brandstetter, animateur nature
Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription obligatoire
le temps d’une matinées, venez réaliser à l’aide d’un banc à planer et de couteaux croches différents ustensiles comme des spatules ou des cuillères. Vous apprendrez à différencier les bois grâce à leur aspect.
Atelier est ouvert aux enfants à partir de 11 ans.
Intervenant Adrien Brandstetter, animateur nature.
Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription obligatoire   .

42 route du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67  agendacine@gmail.com

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English :

Come and make various utensils such as spatulas and spoons using a gliding bench and crooked knives.
Speaker Adrien Brandstetter, nature guide
Meeting time and place to be announced upon registration

L’événement Sculptons le bois Munchhausen a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

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