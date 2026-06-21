Informations pratiques

Montbellet

SCULPTURES ET PHOTOGRAPHIES

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

jacques DELARCHE sculpteur et Aurélie LHOPITAL vous convient à leur vernissage le vendredi 3 juillet 2026 à 19h. Exposition visible le vendredi de 14 à 20.30h samedi et dimanche de 10h à 19h .

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 lachapelledesartssaintoyen@gmail.com

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English : SCULPTURES ET PHOTOGRAPHIES

L’événement SCULPTURES ET PHOTOGRAPHIES Montbellet a été mis à jour le 2026-06-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II