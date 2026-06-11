Sculptures pour jardin Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre
Sculptures pour jardin Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre lundi 20 juillet 2026.
Belle-Isle-en-Terre
Sculptures pour jardin
Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Le jardin n’est pas seulement le lieu où l’on cultive ses légumes, c’est aussi l’endroit où l’on aime se reposer… Certains le décorent d’objets insolites… Dans le cadre de cet atelier sculptures , chaque participant disposera d’un bloc de béton cellulaire, que nous vous aiderons à sculpter, et qui pourra ensuite prendre place dans votre jardin. Avis aux artistes en herbe!.. .
Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sculptures pour jardin Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Belle-Isle-en-Terre (Côtes-d'Armor)
- Balade patrimoine Les Mardis Bellislois Mairie de Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre 16 juin 2026
- Balade contée nocturne en forêt de Coat-an-Noz Lieu-dit La Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre 19 juin 2026
- Balade contée nocturne en forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre 20 juin 2026
- Rando contée en forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre 20 juin 2026
- Balade Contée au Crépuscule landes et forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre 21 juin 2026