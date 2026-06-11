Sculptures pour jardin Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre

Belle-Isle-en-Terre

Sculptures pour jardin

Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Le jardin n’est pas seulement le lieu où l’on cultive ses légumes, c’est aussi l’endroit où l’on aime se reposer… Certains le décorent d’objets insolites… Dans le cadre de cet atelier sculptures , chaque participant disposera d’un bloc de béton cellulaire, que nous vous aiderons à sculpter, et qui pourra ensuite prendre place dans votre jardin. Avis aux artistes en herbe!.. .

Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39

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English :

L’événement Sculptures pour jardin Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol