Se dégoogliser, Bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes
Se dégoogliser, Bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes jeudi 16 avril 2026.
Se dégoogliser Jeudi 16 avril, 14h30 Bibliothèque Champs-Manceaux Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00
Des astuces pour améliorer la confidentialité sur son smartphone et des alternatives à Google dans l’utilisation d’internet.
Adultes débutants
Sur inscription
Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 90 http://bibliotheques.rennes.fr
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