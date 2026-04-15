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Se dégoogliser, Bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes

Se dégoogliser, Bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes

Se dégoogliser, Bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Champs-Manceaux

Adresse : Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Se dégoogliser Jeudi 16 avril, 14h30 Bibliothèque Champs-Manceaux Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

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Sur inscription

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 90 http://bibliotheques.rennes.fr
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