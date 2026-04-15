Se dégoogliser, Bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes

Se dégoogliser Jeudi 16 avril, 14h30 Bibliothèque Champs-Manceaux Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

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Adultes débutants

Sur inscription

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 90 http://bibliotheques.rennes.fr

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