Se libérer par le chant gospel, Marché des Douves, Bordeaux

Se libérer par le chant gospel Samedi 16 mai, 15h00 Marché des Douves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

À travers le chant gospel, porteur d’histoire, de spiritualité et de résilience dans les cultures afrodescendantes, une invitation à créer un espace vocal collectif permettant de libérer les émotions et de renforcer l’estime de soi.

Un évènement « Journées de la mémoire«

Marché des Douves 4 Rue des Douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cdacm33@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]

Atelier d’expression vocale Gospel avec Sista G’nia. jmbx26 bordeaux

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval