Se libérer par le chant gospel, Marché des Douves, Bordeaux
Se libérer par le chant gospel, Marché des Douves, Bordeaux samedi 16 mai 2026.
Se libérer par le chant gospel Samedi 16 mai, 15h00 Marché des Douves Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
À travers le chant gospel, porteur d’histoire, de spiritualité et de résilience dans les cultures afrodescendantes, une invitation à créer un espace vocal collectif permettant de libérer les émotions et de renforcer l’estime de soi.
Un évènement « Journées de la mémoire«
Marché des Douves 4 Rue des Douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cdacm33@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]
Atelier d’expression vocale Gospel avec Sista G’nia. jmbx26 bordeaux
Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- ALAN STIVELL THEATRE FEMINA Bordeaux 6 mai 2026
- Souffler, c’est jouer ! Concert et examens, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 6 mai 2026
- Souffler, c’est jouer ! Concert et examens, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 6 mai 2026
- En matière(s) de patrimoine, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 6 mai 2026
- Les Heures Heureuses à Darwin – La prog de MAI !, Darwin Éco-système, Bordeaux 6 mai 2026