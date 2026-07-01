Se retrouver au coeur de la sylve Les Chanteraines Saint-Bonnet-Tronçais
vendredi 10 juillet 2026 · Les Chanteraines · Saint-Bonnet-Tronçais
Informations pratiques
Saint-Bonnet-Tronçais
Se retrouver au coeur de la sylve
Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-01
Venez apprendre à vous orienter sans boussole, identifier les traces de la faune forestière ainsi que les écorces et les feuilles des arbres…
RDV au Rond des Écossais à Isle et Bardais à 14h et la forêt n’aura plus de secret pour vous !
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Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 04 03 jeromedesbois03@orange.fr
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English :
Come learn how to navigate without a compass, identify forest wildlife tracks, and recognize tree bark and leaves…
Meet us at the Rond des %C9cossais in Isle and Bardais at 2 p.m., and the forest will hold no more secrets for you!
L’événement Se retrouver au coeur de la sylve Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-30 par Montluçon Tourisme
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