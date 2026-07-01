Seul.e en forêt la nuit Les Chanteraines Saint-Bonnet-Tronçais

Informations pratiques

Saint-Bonnet-Tronçais

Seul.e en forêt la nuit

Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 22:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Au cœur de la forêt, venez vivre une expérience de solitude durant 3h sous la pleine lune, à l’écoute des bruits…et des silences ! Restitution des ressentis à l’issue de cette expérience autour d’une collation.

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Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 04 03 jeromedesbois03@orange.fr

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English :

In the heart of the forest, come enjoy a 3-hour experience of solitude under the full moon, listening to the sounds… and the silence! After the experience, we’ll share our reflections over a light snack.

L’événement Seul.e en forêt la nuit Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-30 par Montluçon Tourisme