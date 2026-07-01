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Seul.e en forêt la nuit Les Chanteraines Saint-Bonnet-Tronçais

jeudi 30 juillet 2026 · Les Chanteraines · Saint-Bonnet-Tronçais

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Les Chanteraines
Adresse
Cybèle
Ville
03360 Saint-Bonnet-Tronçais
Département
Allier
Tarif
0 0 0

Saint-Bonnet-Tronçais

Seul.e en forêt la nuit

Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 22:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Au cœur de la forêt, venez vivre une expérience de solitude durant 3h sous la pleine lune, à l’écoute des bruits…et des silences ! Restitution des ressentis à l’issue de cette expérience autour d’une collation.
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Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 04 03  jeromedesbois03@orange.fr

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English :

In the heart of the forest, come enjoy a 3-hour experience of solitude under the full moon, listening to the sounds… and the silence! After the experience, we’ll share our reflections over a light snack.

L’événement Seul.e en forêt la nuit Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-30 par Montluçon Tourisme

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