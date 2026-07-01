Seul.e en forêt la nuit Les Chanteraines Saint-Bonnet-Tronçais
jeudi 30 juillet 2026 · Les Chanteraines · Saint-Bonnet-Tronçais
Informations pratiques
Saint-Bonnet-Tronçais
Seul.e en forêt la nuit
Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 22:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Au cœur de la forêt, venez vivre une expérience de solitude durant 3h sous la pleine lune, à l’écoute des bruits…et des silences ! Restitution des ressentis à l’issue de cette expérience autour d’une collation.
.
Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 04 03 jeromedesbois03@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the heart of the forest, come enjoy a 3-hour experience of solitude under the full moon, listening to the sounds… and the silence! After the experience, we’ll share our reflections over a light snack.
L’événement Seul.e en forêt la nuit Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-30 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Saint-Bonnet-Tronçais (Allier)
- Festival Bourdonner en Bourbonnais Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais 11 juillet 2026
- Bal des Pompiers Salle des Fêtes Saint-Bonnet-Tronçais 12 juillet 2026
- Initiation à la pêche Mairie Saint-Bonnet-Tronçais 25 août 2026
- Trail Saint-Bonnet-Tronçais 19 septembre 2026