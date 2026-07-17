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AGENDA · Loperhet

Sea, snack & sun ! Le Café de l’Ancre Loperhet

vendredi 17 juillet 2026 · Le Café de l'Ancre · Loperhet

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Café de l'Ancre
Adresse
60 Kerlojean
Ville
29470 Loperhet
Département
Finistère
Tarif

Loperhet

Sea, snack & sun !

Le Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Nouveau concept à l’Ancre pour cet été 2026 !

Sea, Snack & Sun débarque tous les vendredis soirs au café !

Le concept ? Chaque vendredi soir, un foodtruck ou traiteur vous régalera de ses mets d’ici ou d’ailleurs ! Cela vous permettra de découvrir ou re découvrir la cuisine locale dans le joli cadre du café, au bord de l’eau ! On salive déjà ?….   .

Le Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85 

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English :

L’événement Sea, snack & sun ! Loperhet a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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