Sea, snack & sun ! Le Café de l’Ancre Loperhet
vendredi 17 juillet 2026 · Le Café de l'Ancre · Loperhet
Informations pratiques
Loperhet
Sea, snack & sun !
Le Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Nouveau concept à l’Ancre pour cet été 2026 !
Sea, Snack & Sun débarque tous les vendredis soirs au café !
Le concept ? Chaque vendredi soir, un foodtruck ou traiteur vous régalera de ses mets d’ici ou d’ailleurs ! Cela vous permettra de découvrir ou re découvrir la cuisine locale dans le joli cadre du café, au bord de l’eau ! On salive déjà ?…. .
Le Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85
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English :
L’événement Sea, snack & sun ! Loperhet a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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