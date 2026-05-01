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Sea Surf n’Saire CNPS Réville

Sea Surf n’Saire CNPS Réville

Sea Surf n’Saire CNPS Réville samedi 9 mai 2026.

Lieu : CNPS

Adresse : 111 bis Route du Phare

Ville : 50760 Réville

Département : Manche

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Réville

Sea Surf n’Saire

CNPS 111 bis Route du Phare Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 18:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Evènement nautique Animations, stands et activités, initiations, tests de matériel. Restauration et buvette sur place.
Initiations kite, wingfoil, planche à voile, démonstration et initiation à l’aviron de mer.
Venez tester le matériel des marques Sroka, Slingshot, F-One. Ketos.
Les animations du village nautique.
– Animations, découverte des différents stands et de leurs activités
– Sécurité en mer SNSM, Cross de Jobourg.
– Écologie environnement GECC.
– Solidarité Amarrage association en faveur du handicap.
Restauration et buvette sur place.   .

CNPS 111 bis Route du Phare Réville 50760 Manche Normandie  

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English : Sea Surf n’Saire

Nautical event: entertainment, stands and activities, introductions, equipment testing. Catering and refreshments on site.

L’événement Sea Surf n’Saire Réville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cotentin Le Val de Saire

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