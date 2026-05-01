Sea Surf n’Saire CNPS Réville
Sea Surf n’Saire CNPS Réville samedi 9 mai 2026.
Réville
Sea Surf n’Saire
CNPS 111 bis Route du Phare Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 18:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Evènement nautique Animations, stands et activités, initiations, tests de matériel. Restauration et buvette sur place.
Initiations kite, wingfoil, planche à voile, démonstration et initiation à l’aviron de mer.
Venez tester le matériel des marques Sroka, Slingshot, F-One. Ketos.
Les animations du village nautique.
– Animations, découverte des différents stands et de leurs activités
– Sécurité en mer SNSM, Cross de Jobourg.
– Écologie environnement GECC.
– Solidarité Amarrage association en faveur du handicap.
Restauration et buvette sur place. .
CNPS 111 bis Route du Phare Réville 50760 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sea Surf n’Saire
Nautical event: entertainment, stands and activities, introductions, equipment testing. Catering and refreshments on site.
L’événement Sea Surf n’Saire Réville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cotentin Le Val de Saire
À voir aussi à Réville (Manche)
- Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine Réville 27 mai 2026
- Randonnée pédestre Familles Rurales Réville 21 juin 2026
- Festival Les Traversées Tatihou CinéSaire Suno Yoon Réville 14 août 2026
- Randonnée pédestre Réville 21 décembre 2026