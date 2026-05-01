Sea Surf n’Saire CNPS Réville

Réville

Sea Surf n’Saire

CNPS 111 bis Route du Phare Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Evènement nautique Animations, stands et activités, initiations, tests de matériel. Restauration et buvette sur place.

Initiations kite, wingfoil, planche à voile, démonstration et initiation à l’aviron de mer.

Venez tester le matériel des marques Sroka, Slingshot, F-One. Ketos.

Les animations du village nautique.

– Animations, découverte des différents stands et de leurs activités

– Sécurité en mer SNSM, Cross de Jobourg.

– Écologie environnement GECC.

– Solidarité Amarrage association en faveur du handicap.

Restauration et buvette sur place. .

CNPS 111 bis Route du Phare Réville 50760 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sea Surf n’Saire

Nautical event: entertainment, stands and activities, introductions, equipment testing. Catering and refreshments on site.

L’événement Sea Surf n’Saire Réville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cotentin Le Val de Saire