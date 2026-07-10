Séamus & Caoimhe – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des douves du Château Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

Concert Du comté de Galway, dans le Connemara, très précisément à An Áird Mhóir, deux voix portent haut le Sean Nos, ce chant de l’Irlande celte qui mêle aux expressions de la complainte les mélodies les plus impétueuses et virtuoses du chant gaélique. Séamus et Caoimhe sont frère et sœur, d’une famille de musiciens, et experts de cette forme magnifique qu’on pourrait apparenter à la gwerz bretonne. Multi-instrumentistes, subtils harmoniseurs de ces mélodies uniques, ils déploient une complicité vocale rare, d’une intensité presque instinctive. Ces deux jeunes musiciens font vivre la langue irlandaise avec une énergie profondément habitée et embarquent le public au cœur de l’Irlande. Séamus Uí Fhlatharta : chant, bodhran et harpe / Caoimhe Uí Fhlatharta : chant et violon Durée : 1h30 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Jardin des douves du Château Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/douves-du-chateau-des-ducs-de-bretagne https://www.auxheuresete.com/



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