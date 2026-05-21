Séance collective de bols tibétains Parenthèse holistique Saint-Alban
Séance collective de bols tibétains Parenthèse holistique Saint-Alban dimanche 14 juin 2026.
Saint-Alban
Séance collective de bols tibétains
Parenthèse holistique 11B Rue de l’Église Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Laissez -vous emporter par une expérience inédite vous êtes allongé confortablement et vous bénéficiez des sons et des vibrations des bols tibétains et d’autres objets de sonothérapie.
C’est une réelle invitation à un moment de détente, votre esprit s’apaise, les vibrations des bols se diffusent dans votre corps, vous permettant d’accéder à un véritable moment de détente. .
Parenthèse holistique 11B Rue de l’Église Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 70 80 61
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English :
L’événement Séance collective de bols tibétains Saint-Alban a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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