Séance d’aquagym Piscine communautaire Aquaval Coulonges-sur-l’Autize
mercredi 26 août 2026 · Piscine communautaire Aquaval · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Séance d’aquagym
Piscine communautaire Aquaval 8 rue du Calvaire Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Organisée par le Cercle des Nageurs de Niort, à partir de 16 ans, durée 45 minutes, inscriptions par e-mail, SMS, ou téléphone en précisant le nom et prénom du/des participant(s) ainsi que le mercredi souhaité cnncoulonges@gmail.com ou 06 18 13 66 97 .
Piscine communautaire Aquaval 8 rue du Calvaire Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 13 66 97 cnncoulonges@gmail.com
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English : Séance d’aquagym
L’événement Séance d’aquagym Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine
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