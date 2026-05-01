Château-Chervix

Séance de cinéma Les rayons et les ombres

Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La commune de Château-Chervix et Ciné Plus vous propose une séance cinéma avec la projection du film Les rayons et les ombres à la salle des fêtes. .

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr

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English : Séance de cinéma Les rayons et les ombres

L’événement Séance de cinéma Les rayons et les ombres Château-Chervix a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Briance Sud Haute-Vienne