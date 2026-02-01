Séance de cinéma Ma mère, dieu et Sylvie Vartan Villé

Séance de cinéma Ma mère, dieu et Sylvie Vartan

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 11:42:00

Date(s) :

2026-02-24

En 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d’une famille nombreuse. Roland naît avec un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Contre l’avis de tous, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres et qu’il aura une vie fabuleuse. Dès lors, Esther n’aura de cesse de tout mettre en œuvre pour tenir cette promesse. À travers des décennies d’épreuves et de miracles de la vie, ce film est le récit d’une histoire vraie, drôle et bouleversante, celle d’un destin incroyable et du plus grand amour qui soit celui d’une mère pour son enfant. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

