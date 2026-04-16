Séance de cinéma Pour le meilleur La Coquille
Séance de cinéma Pour le meilleur La Coquille jeudi 21 mai 2026.
La Coquille
Séance de cinéma Pour le meilleur
Espace culturel La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage.
L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. .
Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97
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English : Séance de cinéma Pour le meilleur
The incredible love story of Philippe Croizon, a man deprived of his four limbs, and Suzana, a woman who will give him the energy and the possibility of still having dreams, including that of swimming the English Channel.
L’événement Séance de cinéma Pour le meilleur La Coquille a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère
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