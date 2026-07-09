Séance de cirque pour les petits / Baz’art & Quincaille Arlet
vendredi 21 août 2026 · Arlet
Informations pratiques
Arlet
Séance de cirque pour les petits / Baz’art & Quincaille
Village | Arlet Arlet Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Séance d’1h
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Sous chapiteau, au bord de la rivière.
Le parking est au niveau de l’église, suivre le fléchage 5 minutes à pieds pour trouver le chapiteau au bord de l’eau.
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Village | Arlet Arlet 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 30 97 22
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English :
Under the big top, by the river.
The parking lot is near the church; follow the signs for a 5-minute walk to find the big top by the water.
L’événement Séance de cirque pour les petits / Baz’art & Quincaille Arlet a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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