Informations pratiques

Arlet

Séance de cirque pour les petits / Baz’art & Quincaille

Village | Arlet Arlet Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Séance d’1h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Sous chapiteau, au bord de la rivière.

Le parking est au niveau de l’église, suivre le fléchage 5 minutes à pieds pour trouver le chapiteau au bord de l’eau.

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Village | Arlet Arlet 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 30 97 22

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English :

Under the big top, by the river.

The parking lot is near the church; follow the signs for a 5-minute walk to find the big top by the water.

L’événement Séance de cirque pour les petits / Baz’art & Quincaille Arlet a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier