Stage de cirque / Baz’art & Quincaille Arlet
mercredi 19 août 2026 · Arlet
Informations pratiques
Arlet
Stage de cirque / Baz’art & Quincaille
Village | Arlet Arlet Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Pour les jours de stage.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Stage de Cirque sous chapiteau, au bord de la rivière.
Le parking est au niveau de l’église, suivre le fléchage 5 minutes à pieds pour trouver le chapiteau au bord de l’eau.
Prévoir Pique-nique et goûter.
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Village | Arlet Arlet 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 30 97 22
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English :
Circus Camp under a big top, by the river.
Parking is available near the church; follow the signs for a 5-minute walk to the big top by the water.
Bring a picnic lunch and a snack.
L’événement Stage de cirque / Baz’art & Quincaille Arlet a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier