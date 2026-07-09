Informations pratiques

Arlet

Stage de cirque / Baz’art & Quincaille

Village | Arlet Arlet Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Pour les deux jours de stage.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Stage de Cirque sous chapiteau, au bord de la rivière.

Le parking est au niveau de l’église, suivre le fléchage 5 minutes à pieds pour trouver le chapiteau au bord de l’eau.

Prévoir Pique-nique et goûter.

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Village | Arlet Arlet 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 30 97 22

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English :

Circus Camp under a big top, by the river.

Parking is available near the church; follow the signs for a 5-minute walk to the big top by the water.

Bring a picnic lunch and a snack.

L’événement Stage de cirque / Baz’art & Quincaille Arlet a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier