Séance de dédicace à la bibliothèque Bibliothèque Saint-Sylvestre-sur-Lot
Séance de dédicace à la bibliothèque Bibliothèque Saint-Sylvestre-sur-Lot mercredi 20 mai 2026.
Saint-Sylvestre-sur-Lot
Séance de dédicace à la bibliothèque
Bibliothèque 29 rue de la République Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
La bibliothèque municipale a le plaisir d’accueillir l’auteure Anne-Gaëlle Balpe, lauréate du Prix Lire Jeune 47 en 2025 (catégorie jaune) pour son ouvrage L’Ignoble libraire.
Au programme
– 14h 15h Atelier d’écriture -Sur inscription places limitées, ne tardez pas à réserver !
– 15h 17h Rencontre & dédicace
Un moment privilégié pour échanger avec l’auteure et faire signer vos livres.
Avec la participation de la librairie Livresse. .
Bibliothèque 29 rue de la République Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 96 84 bibliotheque@saintsylvestresurlot.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance de dédicace à la bibliothèque
L’événement Séance de dédicace à la bibliothèque Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne