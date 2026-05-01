Séance de dédicace à la bibliothèque Bibliothèque Saint-Sylvestre-sur-Lot

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Séance de dédicace à la bibliothèque

Bibliothèque 29 rue de la République Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

La bibliothèque municipale a le plaisir d’accueillir l’auteure Anne-Gaëlle Balpe, lauréate du Prix Lire Jeune 47 en 2025 (catégorie jaune) pour son ouvrage L’Ignoble libraire.

Au programme

– 14h 15h Atelier d’écriture -Sur inscription places limitées, ne tardez pas à réserver !

– 15h 17h Rencontre & dédicace

Un moment privilégié pour échanger avec l’auteure et faire signer vos livres.

Avec la participation de la librairie Livresse. .

Bibliothèque 29 rue de la République Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 96 84 bibliotheque@saintsylvestresurlot.com

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English : Séance de dédicace à la bibliothèque

L’événement Séance de dédicace à la bibliothèque Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne