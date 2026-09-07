Séance de dédicace avec Samuel Buquet, Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz, Île-de-Batz
dimanche 20 septembre 2026 · Auberge de jeunesse de l'Île-de-Batz · Île-de-Batz
Informations pratiques
Séance de dédicace avec Samuel Buquet Dimanche 20 septembre, 14h00 Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Exposition de 25 planches originales de la bande dessinée « Georges Delaselle, un jardin, une vie » de Samuel Buquet, auteur-illustrateur.
14h00 à 14h45 : Séance de dédicace avec Samuel Buquet.
Ouverte à tous
https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/les-animations-au-jardin-en-2026/
Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz Creac’h Ar Bolloc’h, 7001B Rte de Sainte-Anne, 29253 Île-de-Batz Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne 02 98 61 77 69 https://www.ostal.org/destinations/auberge-ile-de-batz/ [{« link »: « https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/les-animations-au-jardin-en-2026/ »}]
Exposition de 25 planches originales de la bande dessinée « Georges Delaselle, un jardin, une vie » de Samuel Buquet, auteur-illustrateur.
©Les Amis du jardin Georges Delaselle
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