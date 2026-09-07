Séance de dédicace avec Samuel Buquet, Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz, Île-de-Batz

Informations pratiques

Séance de dédicace avec Samuel Buquet Dimanche 20 septembre, 14h00 Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Exposition de 25 planches originales de la bande dessinée « Georges Delaselle, un jardin, une vie » de Samuel Buquet, auteur-illustrateur.

14h00 à 14h45 : Séance de dédicace avec Samuel Buquet.

Ouverte à tous

https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/les-animations-au-jardin-en-2026/

Auberge de jeunesse de l’Île-de-Batz Creac’h Ar Bolloc’h, 7001B Rte de Sainte-Anne, 29253 Île-de-Batz Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne 02 98 61 77 69 https://www.ostal.org/destinations/auberge-ile-de-batz/ [{« link »: « https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/les-animations-au-jardin-en-2026/ »}]

Exposition de 25 planches originales de la bande dessinée « Georges Delaselle, un jardin, une vie » de Samuel Buquet, auteur-illustrateur.

©Les Amis du jardin Georges Delaselle