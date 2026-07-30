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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

SÉANCE DE DÉDICACES La Salvetat-sur-Agout

dimanche 16 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Esplanade des Troubadours
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

SÉANCE DE DÉDICACES

Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Lætitia Bonafos dédicacera son roman Cave amantem ! Itinéraires meurtriers.
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Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 60 46 

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English :

Letitia Bonafos will be signing copies of her novel *Cave amantem! ? Itineraries of Murder*.

L’événement SÉANCE DE DÉDICACES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34

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