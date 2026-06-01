Séance de jeux, Muséum de Toulouse, Toulouse
Séance de jeux, Muséum de Toulouse, Toulouse samedi 13 juin 2026.
Séance de jeux Samedi 13 juin, 14h00 Muséum de Toulouse Haute-Garonne
Gratuit sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Venez découvrir et tester une sélection de jeux autour de la Préhistoire à la médiathèque jeunesse du Muséum.
- Public enfant dès 3 ans
- Sans inscription
- Lieu de rdv : médiathèque jeunesse (1er étage)
- Merci de se présenter au point de rendez-vous 5 minutes avant le début de l’atelier
Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Séance de jeux encadrée sur le thème de la Préhistoire pour les enfants à partir de 3 ans. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. JEA
© Image générée par IA, Muséum de Toulouse
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- SACREE SOIREE LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse. 1 juin 2026
- Brasserie Caporal, Brasserie Caporal, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Mon Précieux… « Le vase à thériaque de la pharmacie des Jésuites », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Photographies L’éveilleuse des tout-petits, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 2 juin 2026