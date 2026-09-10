Séance de méditation au musée Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Séance de méditation au musée

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 12:30:00

fin : 2026-09-17 13:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Et si vous découvriez l’exposition Peindre la lumière en l’alliant avec la méditation de pleine conscience ?

La méditation, c’est être à l’écoute de soi -même et de ses ressentis.. L’art nous invite aussi à faire une pause, nous ramène au moment présent, fait appel aux émotions et à l’introspection. C’est le moment de mettre le mental en pause et de se laisser porter par ce que l’art peut faire émerger en nous, au cœur de l’exposition temporaire du musée de Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt. Sur réservation. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

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English :

How about exploring the Painting Light exhibition while combining it with mindfulness meditation?

L’événement Séance de méditation au musée Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72