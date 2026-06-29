Séance de Yoga par Angélique Pourtaud Talmont-Saint-Hilaire mardi 7 juillet 2026.

Talmont-Saint-Hilaire

Séance de Yoga par Angélique Pourtaud

130 rue du chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-21 10:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

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130 rue du chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 61 78 16

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English :

L’événement Séance de Yoga par Angélique Pourtaud Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral