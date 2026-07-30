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Séance découverte du numérique pour les seniors Espace seniors Barberie Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Espace seniors Barberie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 14:30 – 16:30
Gratuit : oui Gratuit Sur inscription au 02 40 73 73 09 Senior – Age maximum : 99
Pour leur sixème participation à la Nantes Digital Week, ANADOM, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole Habitat vous proposent des ateliers 100% imaginés pour les seniors pour découvrir le numérique en toute simplicité !
Espace seniors Barberie Nantes 44322
02 40 73 73 09
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