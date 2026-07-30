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Séance découverte du numérique pour les seniors Espace seniors Barberie Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Espace seniors Barberie · Nantes

Séance découverte du numérique pour les seniors Espace seniors Barberie Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Espace seniors Barberie
Adresse
111 rue Pierre Yvernogeau
Ville
44322 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Sur inscription au 02 40 73 73 09

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 14:30 – 16:30
Gratuit : oui Gratuit Sur inscription au 02 40 73 73 09 Senior – Age maximum : 99 

Pour leur sixème participation à la Nantes Digital Week, ANADOM, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole Habitat vous proposent des ateliers 100% imaginés pour les seniors pour découvrir le numérique en toute simplicité !

Espace seniors Barberie Nantes 44322
02 40 73 73 09


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