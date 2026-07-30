Séance découverte du numérique pour les seniors Espace seniors Barberie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit Sur inscription au 02 40 73 73 09 Senior – Age maximum : 99

Pour leur sixème participation à la Nantes Digital Week, ANADOM, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole Habitat vous proposent des ateliers 100% imaginés pour les seniors pour découvrir le numérique en toute simplicité !

Espace seniors Barberie Nantes 44322

02 40 73 73 09



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