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AGENDA · Fouras

Séance d’ouverture Longe Côte avenue Charles de Gaulle Fouras

samedi 19 septembre 2026 · avenue Charles de Gaulle · Fouras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
avenue Charles de Gaulle
Adresse
Grande Plage
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Fouras

Séance d’ouverture Longe Côte

avenue Charles de Gaulle Grande Plage Fouras Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-26

La séance d’ouverture de Longe Côte par Marche de l’Océan 17 propose deux séances de découverte en septembre.
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avenue Charles de Gaulle Grande Plage Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English : Longe Côte Opening Session

The opening session of Longe Côte, organised by Marche de l’Océan 17, offers two taster sessions in September.

L’événement Séance d’ouverture Longe Côte Fouras a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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