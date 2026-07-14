Séance d’ouverture Longe Côte avenue Charles de Gaulle Fouras
samedi 19 septembre 2026 · avenue Charles de Gaulle · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Séance d’ouverture Longe Côte
avenue Charles de Gaulle Grande Plage Fouras Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-26
La séance d’ouverture de Longe Côte par Marche de l’Océan 17 propose deux séances de découverte en septembre.
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avenue Charles de Gaulle Grande Plage Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Longe Côte Opening Session
The opening session of Longe Côte, organised by Marche de l’Océan 17, offers two taster sessions in September.
L’événement Séance d’ouverture Longe Côte Fouras a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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