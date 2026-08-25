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Séance exceptionnelle – DEGEL, de Manuela Martelli, Sept Parnassiens, Paris

mercredi 26 août 2026 · Sept Parnassiens · Paris

Séance exceptionnelle – DEGEL, de Manuela Martelli, Sept Parnassiens, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Sept Parnassiens
Adresse
98 Bd du Montparnasse, Paris
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Séance exceptionnelle – DEGEL, de Manuela Martelli Mercredi 26 août, 20h00 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00

Séance exceptionnelle suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Manuela Martelli

Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.multicine.fr/
Rencontre débat

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