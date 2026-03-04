Séance ouverte du cours de « Langue et culture française à l’Univda, en compagnie de Thor », Université de la Vallée d’Aoste, Aoste

Séance ouverte du cours de « Langue et culture française à l’Univda, en

compagnie de Thor » Mercredi 18 mars, 08h00 Université de la Vallée d’Aoste

Dans le cadre du cours de Langue et culture françaises de Madame Federica Locatelli, destiné aux étudiants de première année de Licence en Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo, l’Université de la Vallée d’Aoste organise une séance ouverte à un groupe de lycéens, qui auront l’occasion de faire l’expérience de s’asseoir, le temps d’une journée, sur les bancs de l’université.

Au programme : une séance spéciale du cours en présence de Madame Gabriella Vernetto et de son compagnon à quatre pattes, Thor, protagoniste d’une série de livres didactiques pour l’apprentissage du français, fondée sur une approche plurilingue et attentive aux dimensions culturelles de la langue.

Par : Federica Locatelli, Professeure en Littérature Française à l’Université de la Vallée d’Aoste, Déléguée Rectorale à la Francophonie.

Avec : Gabriella Vernetto,Chargée de cours en Didactique du Plurilinguisme et en Littérature Francophone pour l’Enfance à l’Université de la Vallée d’Aoste.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste en collaboration avec la Chaire Senghor de la Francophonie de la Vallée d’Aoste.

Une initiative destinée aux étudiant·e·s de l’Université de la Vallée d’Aoste et aux lycéen·ne·s ayant réservé leur place

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie