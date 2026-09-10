Séance Polaris ( Les séances du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
samedi 19 septembre 2026 · Planétarium de Vaulx-en-Velin · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
Séance Polaris ( Les séances du Planétarium ) Samedi 19 septembre, 11h00 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Bienvenue au pôle Nord, son blizzard, sa banquise… « Polaris » est un récit ludique et pédagogique aux images étonnantes qui aborde les thèmes de la nuit polaire et des planètes du Système solaire.
James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de la Terre.
Une aventure scientifique extraordinaire va les mener de la construction d’un observatoire à celle d’un vaisseau spatial de fortune.
Au cours d’un voyage autour de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils répondront à leur interrogation et découvriront que les planètes ont des points communs, mais aussi des différences !
Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com »}]
Bienvenue au pôle Nord, son blizzard, sa banquise… « Polaris » est un récit ludique et pédagogique aux images étonnantes qui aborde les thèmes de la nuit polaire et des planètes du Système solaire.
©Planétarium de Vaulx-en-Velin
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