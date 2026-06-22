Séance signature par Mr Simat Arès
Séance signature par Mr Simat Arès dimanche 23 août 2026.
Arès
Séance signature par Mr Simat
7 Avenue de la Plage Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Séance dédicace:
Le 23 août 2026 venez faire signer votre livre par Mr Simat .
Lieu Maison de presse, 7 Av. de la Plage, 33740 Arès .
7 Avenue de la Plage Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 03 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance signature par Mr Simat
L’événement Séance signature par Mr Simat Arès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arès
À voir aussi à Arès (Gironde)
- SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ancienne mairie Arès 29 juin 2026
- CAP 33 ET CAP 33 JUNIORS Arès 1 juillet 2026
- Tournoi de Bridge Village des Association, salle n°2 Arès 1 juillet 2026
- Partir en livre création de manga Arès 1 juillet 2026
- Marché Gourmand Arès 2 juillet 2026