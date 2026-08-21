Séance spéciale • CinéClub Bulagre 23 Septembre, Cinéma du Panthéon, Paris

Informations pratiques

Séance spéciale • CinéClub Bulagre 23 Septembre Mercredi 23 septembre, 20h00 Cinéma du Panthéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:00:00+02:00

Popitsa – Paris – La Lune de Jonathan Anguelov

Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France https://www.cinemadupantheon.fr/

Séance spéciale