UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Séance spéciale • CinéClub Bulagre 23 Septembre, Cinéma du Panthéon, Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Cinéma du Panthéon · Paris

Séance spéciale • CinéClub Bulagre 23 Septembre, Cinéma du Panthéon, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Cinéma du Panthéon
Adresse
13, rue Victor-Cousin, Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Séance spéciale • CinéClub Bulagre 23 Septembre Mercredi 23 septembre, 20h00 Cinéma du Panthéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:00:00+02:00

Popitsa – Paris – La Lune de Jonathan Anguelov

Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France https://www.cinemadupantheon.fr/
Séance spéciale

À voir aussi à Paris (Paris)