La vie des formes : collaborer à la création d’un monde Lafayette Anticipations Paris

Informations pratiques

Les commissaires de l’exposition reviennent sur cette porosité entre les disciplines, sur les résonances qui se tissent entre les œuvres de la Collection Lafayette Anticipations et les créations issues des programmes de design d’AlUla, et sur la manière dont ces objets continuent d’évoluer au gré de leurs usages, de leurs contextes et des regards qu’ils suscitent.

Le titre de l’exposition fait écho à l’ouvrage de l’historien de l’art Henri Focillon, Vie des formes (1934), pour qui l’art et l’architecture « collaborent à la création d’un monde ».

À l’occasion de cette rencontre, Clément Delépine, directeur de Lafayette Anticipations et co-commissaire de l’exposition, Arnaud Morand, responsable Arts et Industries créatives à AfalUla et co-commissaire de l’exposition ainsi qu’Ali Alghazzawi, responsable du programme de résidence d’artistes de la Royal Commission for AlUla (RCU) et commissaire associé, reviennent sur les choix qui ont présidé au dialogue entre des pièces issues des programmes de résidence d’AlUla et des œuvres de la Collection Lafayette Anticipations – Fonds de dotation Famille Moulin.

Ils sont rejoints par les designers Ori Orisun Merhav et Mehdi Kebaier (ALTIN Studio), tou·tes deux issu·es du programme de résidence de design d’AlUla 2025, pour échanger autour de la manière dont des œuvres comme Harrat du Studio ThusThat, Palm Chronicles d’ALTIN ou Die Bibliothek I de Katinka Bock envisagent la matière comme un répertoire de gestes et d’histoires sédimentées. Ensemble, il·elles explorent les liens qui unissent l’art contemporain et le design, envisagés ici comme deux disciplines sœurs.

Rencontre modérée par Formae.

À travers Vie des Formes, art et design se répondent, s’influencent et brouillent leurs frontières.

Le mardi 08 septembre 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-08T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-08T18:00:00+02:00_2026-09-08T19:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/la-vie-des-formes-collaborer-la-creation-dun-monde communication@lafayetteanticipations.com



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