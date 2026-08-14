La matière comme langage : ce que les objets portent en eux Lafayette Anticipations Paris
mardi 8 septembre 2026 · Lafayette Anticipations · Paris
Informations pratiques
Loin d’être de simples supports, les matériaux réunis dans Vie des Formes fonctionnent comme des archives vivantes. Une idée que l’on retrouve chez l’anthropologue Tim Ingold, pour qui un artefact traduit toujours la relation de son·sa producteur·ice au monde qu’il·elle habite, ou chez la théoricienne Jane Bennett et sa notion de « matière vibrante », selon laquelle les éléments non humains participent activement aux systèmes écologiques qui nous entourent.
Cette rencontre réunit Dushyant Bansal et Priyanka Sharma (Studio Raw Material), designers et résident·es du programme de résidence de design d’AlUla 2024, Kevin Rouff (Studio ThusThat) et Paul Moustapha Ledron, designers et résidents du programme de résidence de design d’AlUla 2025, en dialogue avec Dominique Petit-Frère, curatrice et co-fondatrice de Limbo Accra, autour de la matière comme vecteur de mémoire, de transformation et de création.
À travers des projets tels que Harrat du Studio ThusThat (laitier de cuivre transformé en tuile de façade) , à la fibre de palmier travaillée par Paul Ledron dans Lafiya, en passant par les recherches de Studio Raw Material autour des résidus d’extraction, il·elles explorent la manière dont des matériaux souvent considérés comme secondaires deviennent le point de départ de nouveaux récits.
Rencontre modérée par Emily Marant, commissaire associée de l’exposition et fondatrice du Studio Marant.
Résidus d’extraction, fibre de palmier, argile : comment la matière devient-elle une archive vivante, et nourrit-elle un dialogue avec la création contemporaine, à la croisée du design et de l’art ?
Le mardi 08 septembre 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-08T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-08T19:00:00+02:00_2026-09-08T20:00:00+02:00
Lafayette Anticipations 9, rue de Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/la-matiere-comme-langage-ce-que-les-objets-portent-en-eux
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