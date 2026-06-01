Séance spéciale : THE FORGOTTEN OCCUPATION de Alain Martin, Cinélux, Genève

Séance spéciale : THE FORGOTTEN OCCUPATION de Alain Martin Vendredi 5 juin, 18h30 Cinélux

de 5.- à 16,50.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Que se passe-t-il lorsque l’oppresseur devient votre salut ? À travers une lettre adressée à son grand-père, un cinéaste haïtien revient sur l’occupation américaine d’Haïti, mettant en lumière le paradoxe d’un homme qui aspirait à la domination américaine et d’une nation marquée par celle-ci. Mêlant souvenirs intimes et histoire à grande échelle, le film aborde l’exil, l’amour et les vérités dérangeantes qui sont au cœur de la liberté.

S’appuyant sur des faits historiques, le film est à la fois un document et une prise de position, invitant au dialogue à travers un examen honnête des répercussions durables de l’occupation américaine sur Haïti. Tournant décisif dans l’autonomie du pays après l’indépendance, l’invasion américaine résulte finalement avoir été orchestrée, dans le but de s’approprier l’argent, le contrôle des banques, des terres et des leviers du pouvoir, jusqu’à créer les conditions d’une déstabilisation politique ultérieure aboutissant à l’instauration d’une dictature…

La séance sera suivie d’une discussion en présence du cinéaste haïtien Alain Martin, introduite par Lydie Kräuchi, présidente de LKREA.

Billetterie et informations

Cinélux 8, boulevard saint-georges Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://cinelux.ticketack.com/screening/all »}] [{« link »: « https://lkreayiti.org/#accueil »}, {« link »: « https://www.cinelux.ch/2026/01/10/the-forgotten-occupation-de-alain-martin/ »}]

Séance spéciale THE FORGOTTEN OCCUPATION de Alain Martin vendredi 5 juin à 18h30 suivie d’une discussion en présence du réalisateur.

Cinélux