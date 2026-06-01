Séance unique de LA MURAILLE en présence de la réalisatrice Callisto Mc Nulty!, Cinémas du Grütli, Genève

Séance unique de LA MURAILLE en présence de la réalisatrice Callisto Mc Nulty! Mardi 9 juin, 18h00 Cinémas du Grütli

Entre 5 et 15CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00

Dans le sud-est de l’Espagne se trouve une muraille qui sépare deux mondes: un monde sain et un monde malade, jugé contagieux. Le sanatorium des Fontilles a été un sanctuaire pour des personnes atteintes de la lèpre. Callisto Mc Nulty parcourt cette frontière à la rencontre de témoins du passé et du présent, qui deviennent les conteur·euse·s d’un monde en train de disparaître.

Critique: « Dans ce lieu aujourd’hui ouvert et reconnecté au village avoisinant de Campell, la réalisatrice parcourt cette frontière à la rencontre de témoins du passé et du présent. Ils et elles deviennent les conteur·euse·s d’un monde en voie de disparition, d’une utopie spirituelle qui s’est bâtie pour guérir les âmes. Entre ces deux univers poreux, l’écoute discrète mais obstinée de Callisto Mc Nulty prend alors la forme d’un spectre en visite, attentive aux murmures des lieux. » Aurélien Marsais, Visions du Réel

Présenté à Visions du Réel 2025

Précédé du court-métrage: LA MAISON EST NOIRE de Forough Farrokhzad (Iran – 1962 – 21′): Forough Farrokhzad filme, avec dignité et sans le moindre sentimentalisme, le quotidien de ceux qui vivent enfermés dans la léproserie de Baba Baghi, près de Tabriz. Ce film marque une rupture profonde dans l’histoire du cinéma iranien.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-du-grutli.ch/agenda/55514-seance-speciale-de-la-muraille »}]

Mardi 9 juin à 18H00: Séance spéciale de LA MURAILLE en présence de la réalisatrice Callisto Mc Nulty!

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