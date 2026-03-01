Séances collectives de sophrologie Autry-le-Châtel

Séances collectives de sophrologie

3 Rue du Tonnerre Autry-le-Châtel Loiret

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-18 19:00:00

2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01

Bulle de détente 1h de sophrologie toutes les semaines pour relâcher les tensions, diminuer le stress du quotidien

Nous passons beaucoup de temps à courir partout, à manquer de temps, à nous épuiser.

Résultat nous accumulons du stress, des tensions et nous ne nous écoutons pas.

Avec les Bulles de détente , je vous propose 1h de sophrologie pour apprendre à vous relaxer, relâcher vos tensions et vous écouter. Ecouter ce que votre corps vous dit. Prendre de la hauteur, faire un pas de côté pour souffler, vous laisser aller et prendre soin de vous.

La sophrologie est une méthode non tactile accessible à tout le monde.

Vous recevrez les exercices en version audio à refaire chez vous.

Les séances se feront en petit comité (5 personnes maximum) au sein de mon cabinet situé à Autry-le-châtel (à proximité de Gien, Coullons, Blancafort, Cernoy-en-berry..) 20 .

+33 6 33 07 99 15 shaina.sophro.et.plus@gmail.com

Bubble of relaxation : 1 hour of sophrology every week to release tension and reduce everyday stress

