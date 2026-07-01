Séances de Dédicaces Île-de-Batz
vendredi 10 juillet 2026 · Île-de-Batz
Informations pratiques
Île-de-Batz
Séances de Dédicaces
Mediathèque Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11
Envie d’une belle rencontre littéraire ? Retrouvez Jérôme Meignan sur l’île de Batz pour des séances de dédicaces autour de son roman La Traversée. Un moment privilégié pour échanger avec l’auteur et repartir avec un exemplaire dédicacé. .
Mediathèque Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 9 67 40 63 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séances de Dédicaces Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Île-de-Batz (Finistère)
- Projection du Film Nos jours Heureux de Eric Toledano et Olivier Nakache Comédie de 2006 VF Salle Ker Anna Île-de-Batz 15 juillet 2026
- Projection du film Le Mal n’existe pas de Ryusuki Hamaguchi en VO avec sous-titres en Français Salle Ker Anna Île-de-Batz 22 juillet 2026
- Projection du film Partir un jour de Amélie Bonnin Salle Ker Anna Île-de-Batz 26 juillet 2026
- Projection du film Le Roman de Jim De Arnaud et Jean Marie Larrieu. Comédie dramatique 2024 VF Salle Ker Anna Île-de-Batz 29 juillet 2026
- Lecture musicale du roman Le Jardin de Georges Île-de-Batz 29 juillet 2026