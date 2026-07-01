Informations pratiques

Île-de-Batz

Séances de Dédicaces

Mediathèque Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

Envie d’une belle rencontre littéraire ? Retrouvez Jérôme Meignan sur l’île de Batz pour des séances de dédicaces autour de son roman La Traversée. Un moment privilégié pour échanger avec l’auteur et repartir avec un exemplaire dédicacé. .

Mediathèque Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 9 67 40 63 81

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English :

L’événement Séances de Dédicaces Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX