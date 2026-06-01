Séances découvertes Chi kung (Qi gong) Zen & Qi Le Cellier

Le Cellier

Séances découvertes Chi kung (Qi gong)

Zen & Qi 22 Allée du Cerny Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 16:30:00

fin : 2026-06-16 17:30:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-19

Le chi kung comporte un travail en mouvement pour étirer les chaînes musculaires, assouplir les tendons et donc, les articulations

Il agit sur les méridiens d’acupuncture et le système nerveux grâce à l’étirement de ceux-ci ainsi qu’à l’auto-massage en tapotant ou appuyant sur les points d’acupuncture. Par des postures statiques permettant de relâcher et d’évacuer les traumatismes, il fortifie les muscles et les tendons. Le chi kung comprend également les principes de la cohérence cardiaque et du mouvement respiratoire pulsé ostéopathique.

Cours donné par un expert ayant plus de 35 ans d’expérience dans l’enseignement de cette discipline. .

Zen & Qi 22 Allée du Cerny Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 45 18 02

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English :

Qigong involves moving exercises designed to stretch the muscle chains, loosen the tendons, and thereby improve joint flexibility

L’événement Séances découvertes Chi kung (Qi gong) Le Cellier a été mis à jour le 2026-06-11 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis