UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cauterets

Séances d’initiation Tir à l’arc CAUTERETS Cauterets

vendredi 10 juillet 2026 · CAUTERETS · Cauterets

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
CAUTERETS
Adresse
Avenue Dr Domer
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Séances d’initiation Tir à l’arc

CAUTERETS Avenue Dr Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Deux séances d’initiation au tir à l’arc, ouvertes à tous, dès 8 ans.

Attention, jauge limitée donc réservation conseillée à l’Office de Tourisme. Tarif 5€ par personne.

Deux séances d’une heure 10h et 11h.
  .

CAUTERETS Avenue Dr Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two introductory archery sessions, open to all, from 8 years old.

Attention, limited capacity, so booking recommended at the Tourist Office. Price: 5€ per person.

Two one-hour sessions: 10am and 11am.

L’événement Séances d’initiation Tir à l’arc Cauterets a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Cauterets|CDT65

À voir aussi à Cauterets (Hautes-Pyrénées)