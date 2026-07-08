Séances d’initiation Tir à l’arc CAUTERETS Cauterets
vendredi 10 juillet 2026 · CAUTERETS · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Séances d’initiation Tir à l’arc
CAUTERETS Avenue Dr Domer Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Deux séances d’initiation au tir à l’arc, ouvertes à tous, dès 8 ans.
Attention, jauge limitée donc réservation conseillée à l’Office de Tourisme. Tarif 5€ par personne.
Deux séances d’une heure 10h et 11h.
.
CAUTERETS Avenue Dr Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two introductory archery sessions, open to all, from 8 years old.
Attention, limited capacity, so booking recommended at the Tourist Office. Price: 5€ per person.
Two one-hour sessions: 10am and 11am.
L’événement Séances d’initiation Tir à l’arc Cauterets a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Cauterets|CDT65
À voir aussi à Cauterets (Hautes-Pyrénées)
- Atelier d’arts-plastiques adultes-Malevitch le paysan CAUTERETS Cauterets 8 juillet 2026
- [OBSERVATION] Point Rencontre Plateau du Clot Site du Pond d’Espagne Cauterets 9 juillet 2026
- [OBSERVATION] Point Rencontre Plateau du Clot Cauterets 9 juillet 2026
- Atelier d’arts-plastiques enfants-Malevitch le paysan CAUTERETS Cauterets 9 juillet 2026
- Les Causeries de la Maison CAUTERETS Cauterets 9 juillet 2026