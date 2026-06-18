Les Causeries de la Maison CAUTERETS Cauterets jeudi 9 juillet 2026.

Cauterets

Les Causeries de la Maison

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:30:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Echanges autour d’un thème: un livre, un fait de société, philo, socio, santé, etc……Échanges autour du thème de la Spiritualité de nos jours. Local Maison pour Tous, Renseignements: 0681218394.

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 21 83 94

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English :

Discussions on a specific topic: a book, a social issue, philosophy, sociology, health, etc……%Discussions on the topic of spirituality today. Location: Maison pour Tous. For more information: 0681218394.

L’événement Les Causeries de la Maison Cauterets a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de Cauterets|CDT65