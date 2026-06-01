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Journée portes ouvertes aux Thermes de Cauterets CAUTERETS Cauterets

Journée portes ouvertes aux Thermes de Cauterets CAUTERETS Cauterets mardi 23 juin 2026.

Lieu : CAUTERETS

Adresse : Avenue du Docteur Domer

Ville : 65110 Cauterets

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Cauterets

Journée portes ouvertes aux Thermes de Cauterets

CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 15:00:00
fin : 2026-06-23 16:00:00

Date(s) :
2026-06-23

Journée portes ouvertes Découvrez les Thermes de César. Tous les mardis de juin Les Thermes en fête.
Visite guidée et commentée.
Découvrez:
-L’histoire des Thermes de Cauterets.
-Le parcours de l’eau thermale.
-Les bienfaits du thermalisme.
-les savoir-faire des équipes.
-Les installations thermales.
Concours sur place: Gagnez une découverte thermale!
Tous les mardis de juin rendez-vous à l’accueil des thermes de César.
Ouvert à tous.
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CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 51 60 

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English :

Open day Discover the Thermes de César. Every Tuesday in June Les Thermes en fête.
Guided and commented visit.
Find out more:
-The history of the Thermes de Cauterets.
-The path of thermal water.
-The benefits of thermalism.
-the expertise of our teams.
-The spa facilities.
On-site competition: Win a thermal discovery!
Every Tuesday in June meet at the César thermal baths reception desk.
Open to all.

L’événement Journée portes ouvertes aux Thermes de Cauterets Cauterets a été mis à jour le 2026-06-08 par OT de Cauterets|CDT65

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