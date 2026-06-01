Journée portes ouvertes aux Thermes de Cauterets CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Journée portes ouvertes aux Thermes de Cauterets

CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 15:00:00

fin : 2026-06-23 16:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Journée portes ouvertes Découvrez les Thermes de César. Tous les mardis de juin Les Thermes en fête.

Visite guidée et commentée.

Découvrez:

-L’histoire des Thermes de Cauterets.

-Le parcours de l’eau thermale.

-Les bienfaits du thermalisme.

-les savoir-faire des équipes.

-Les installations thermales.

Concours sur place: Gagnez une découverte thermale!

Tous les mardis de juin rendez-vous à l’accueil des thermes de César.

Ouvert à tous.

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CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 51 60

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English :

Open day Discover the Thermes de César. Every Tuesday in June Les Thermes en fête.

Guided and commented visit.

Find out more:

-The history of the Thermes de Cauterets.

-The path of thermal water.

-The benefits of thermalism.

-the expertise of our teams.

-The spa facilities.

On-site competition: Win a thermal discovery!

Every Tuesday in June meet at the César thermal baths reception desk.

Open to all.

L’événement Journée portes ouvertes aux Thermes de Cauterets Cauterets a été mis à jour le 2026-06-08 par OT de Cauterets|CDT65