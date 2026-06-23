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Atelier d’arts-plastiques enfants-Malevitch le paysan CAUTERETS Cauterets

Atelier d’arts-plastiques enfants-Malevitch le paysan CAUTERETS Cauterets jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
CAUTERETS
Adresse
2 Esplanade des Œufs
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Cauterets

Atelier d’arts-plastiques enfants-Malevitch le paysan

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Atelier animé par Béatrice De Barros A partir de 7 ans Gratuit Inscription à la médiathèque
Gratuit   .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96 

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English :

Workshop led by Béatrice De Barros Ages 7 and up Free Register at the media center

L’événement Atelier d’arts-plastiques enfants-Malevitch le paysan Cauterets a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Cauterets|CDT65

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