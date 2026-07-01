Séances d’initiation Tir à l’arc CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Séances d’initiation Tir à l’arc

CAUTERETS Avenue Dr Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Deux séances d’initiation au tir à l’arc, ouvertes à tous, dès 8 ans.

Attention, jauge limitée donc réservation conseillée à l’Office de Tourisme. Tarif 5€ par personne.

Deux séances d’une heure 10h et 11h.

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CAUTERETS Avenue Dr Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50

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English :

Two introductory archery sessions, open to all, from 8 years old.

Attention, limited capacity, so booking recommended at the Tourist Office. Price: 5€ per person.

Two one-hour sessions: 10am and 11am.

L’événement Séances d’initiation Tir à l’arc Cauterets a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de Cauterets|CDT65