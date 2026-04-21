L’Isle-sur-la-Sorgue

Season Opening DJ & Sax Live

Domaine de la petite Isle 871 Route D’Apt L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:00:00

fin : 2026-05-01 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le Domaine de la Petite Isle lance sa saison avec une soirée au bord de la piscine. Dès 17h cocktails, tapas et coucher de soleil. DJ set & sax live avec Bonifay Sax. Ambiance festive, ouverte à tous. Sur réservation.

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Domaine de la petite Isle 871 Route D’Apt L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 91 00 50 petiteisle@sowell.fr

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English :

Domaine de la Petite Isle launches its season with an evening by the pool. From 5pm: cocktails, tapas and sunset. DJ set & live sax with Bonifay Sax. Festive atmosphere, open to all. Reservations required.

L’événement Season Opening DJ & Sax Live L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-04-21 par Isle sur la Sorgue Tourisme